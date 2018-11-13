Политика

14:15 13.11.2018

Украина и ОБСЕ готовы провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, но РФ молчит

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Украина и ОБСЕ готовы провести внеочередное заседание ТКГ из-за фейковых "выборов" на Донбассе, но РФ молчит

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) направила официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание в связи с проведением фейковых "выборов" на Донбассе и получила согласие представителей ОБСЕ, в то время как российская сторона не дает никакого ответа, заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"Мы настаиваем на трехстороннем формате переговоров с участием Украина-РФ-ОБСЕ. Сейчас уже есть ответ от представителей ОБСЕ, которые поддерживают инициативу и готовы в любой момент собрать заседание, то есть, 2 стороны ТКГ - Украина и ОБСЕ готовы к встрече. РФ - молчат, никакого ответа, видно, в угаре празднуют "результаты" марионеточных выборов", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Кроме того, она предположила, что Кремль, организовывая псевдовыборы на Донбассе, преследовал несколько ключевых целей. По мнению первого вице-спикера Верховной Рады, первой и главной причиной является попытка легитимизации "республик", усиление призывов от Москвы и их представителей в Украине к "прямым переговорам Киева с Донецком и Луганском".

"Второе. Дестабилизация политической ситуации и в сфере безопасности на фронте накануне президентских выборов в Украине. Попытка через провокацию конфликта и эскалации повлиять на смену ненавистной им киевской власти", - написала она.

Третьей же причиной и целью руководства РФ по мнению И.Геращенко является дискредитация "нормандского формата" и минского процесса.

"РФ стремится разорвать минские соглашения чужими руками, спровоцировать полную дискредитацию мирных переговоров, сорвать их, уничтожить минский процесс потому что это означает окончание таких мучительных санкций. И, кстати, все конкуренты (президента Украины Петра - ИФ) Порошенко в этом Москве подпевают, так как обещают на следующий день после своей победы (на президентских выборах - ИФ) отменить минские соглашения и, значит, снять европейские санкции с РФ", - написала она.

Теги: #рф #геращенко #ткг #донбасс #выборы
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