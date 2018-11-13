Политика

13:41 13.11.2018

Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва поддерживает цель Киева ввести стандарты НАТО в ВСУ до 2020

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Межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва поддерживает цель Киева ввести стандарты НАТО в ВСУ до 2020

Межпарламентская ассамблея Украина – Польша – Литва поддерживает амбиции Украины о членстве в НАТО и одобряет ее цель ввести стандарты Североатлантического альянса в своих Вооруженных силах до 2020 года.

"Ассамблея членов Верховной Рады Украины, Сейма Литвы, Сейма и Сената Польши... поддерживает цель Украины ввести стандарты НАТО в своих вооружённых силах до 2020 года и призывает Украину полностью использовать литовско-польскую бригаду имени Великого гетьмана Константина Острожского для улучшения совместимости войск Украины и НАТО", - говорится в резолюции, принятой на 9-м заседании межпарламентской ассамблеи во вторник в Вильнюсе, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Межпарламентская ассамблея трех стран также высказала надежду, что союзники по НАТО придут к консенсусу и предоставят Украине статус партнера повышенных возможностей.

Теги: #всу #нато
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