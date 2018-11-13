Политика

13:32 13.11.2018

ЦИК готовится к возможным "гибридным атакам" на выборах - Слипачук

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ЦИК готовится к возможным "гибридным атакам" на выборах - Слипачук

Центральная избирательная комиссия Украины готовится к отражению возможных "гибридных" и кибератак на предстоящих выборах президента страны, отмечает глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Мы думаем не только над киберзащитой, но и над тем, что может быть такая "гибридная атака" на ЦИК. И пытаемся продумать наши контрмеры", - сказала она на первой пресс-конференции нового состава ЦИК во вторник в Киеве.

Т.Слипачук указал, что Комиссия уже общалась на эту тему с зарубежными партнерами, имеющими соответствующий опыт, а также с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

"Мы хотим подписать соответствующий меморандум с МВД. Надо также понимать, что есть новая полиция, многие сотрудники которой еще не принимали участие в таких глобальных избирательных кампаниях", - отметила глава Центризбиркома.

Она считает, что предстоящие выборы будут "наверное такими, какими не были никогда в истории Украины". В том числе потому, что есть территории, который находятся в зоне военных действий.

Т.Слипачук подчеркнула, что для ЦИК очень важно надлежащее обеспечение прав избирателей на свободное волеизъявление и их безопасность, ситуацию с которой Комиссия будет выяснять у соответствующих органов.

Проведение очередных выборов президента Украины запланировано на весну 2019 года.

Теги: #атаки #слипачук #цик
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