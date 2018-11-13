Политика

12:26 13.11.2018

ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

2 мин читать
ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

Центральная избирательная комиссия Украины готова к реализации законопроекта №6240 "Об избирательных правах внутренне перемещенных лиц" в случае его принятия парламентом.

На первой пресс-конференции нового состава ЦИК заместитель главы комиссии Евгений Радченко отметил, что у внутреннее перемещенных лиц, которые проживают и зарегистрированы как переселенцы на подконтрольной территории Украины, не будет каких-то особых проблем при голосовании на президентских выборах.

"Больше проблем будет с теми лицами, которые только числятся как внутренне перемещенные, но реально проживают на территории, подконтрольной врагу. С ними будут большие проблемы, потому что не факт, что они могут добраться до тех участков, на которых могли бы проголосовать", - отметил он.

Замглавы ЦИК указал, что можно облегчить процедуру регистрации внутреннее перемещенных лиц и голосования для них, но для этого нужно внести изменения в законодательство Украины.

"ЦИК готова к применению закона 6240 (законопроект о внесении изменения в некоторые законы Украины относительно избирательных прав внутреннее перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан - ИФ), если он будет принят", - подчеркнул он.

Как сообщалось, проект закона №6692 о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельными категориями граждан разработан при содействии ООН, Совета Европы, Международного Комитета Красного Креста, Норвежского совета по делам беженцев, украинских и международных неправительственных организаций. Его поддержали комитеты Верховной Рады по правам человека и по вопросам социальной политики.

Теги: #переселенцы #цик #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Номерные пломбы ЦИК Украины выявили на КПВВ пограничники в следовавшем с оккупированной территории Донбасса автомобиле

РФ будет использовать псевдовыборы в ОРДЛО для дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов - Геращенко

Более 36 стран осудили нарушение международного права и Минских соглашений на заседании совета ОБСЕ по псевдовыборам на Донбассе

В Госдепе США осудили "выборы" на Донбассе и намерены продолжать санкции против РФ до полной имплементации Минских соглашений

Вашингтон и Лондон считают незаконными выборы на Донбассе

Полномочия нынешнего созыва Курултая крымскотатарского народа автоматически пролонгированы

Порошенко: Местные выборы 2020 года должны быть проведены на новой территориальной основе

Выборы в ОРДЛО подрывают целостность Украины - правительство ФРГ

Тимошенко призвала к усилению санкций против РФ за организацию незаконных выборов на оккупированном Донбассе

Осознание серьезности проблемы коррупции в Украине за год существенно возросло и будет влиять на выборы президента – соцопрос

ПОСЛЕДНЕЕ

В межпарламентской ассамблее Украина-Польша-Литва создан комитет по вопросам безопасности – Парубий

Вступление Украины в НАТО поддерживают 40% опрошенных граждан, против - 36%

В Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина", рейтинги других политсил отличаются в рамках погрешности

США ужесточат санкции против Ирана

Лидерами президентского рейтинга остаются Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко – опрос

Радикальная партия оплатила за госсредства рекламу на "112.Украина" и NewsOne, а затем поддержала санкции против этих телеканалов

Киев и Джакарта готовят наращивание двустороннего ВТС

Украина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море – Пристайко

Климкин: Оккупированный Донбасс как колония РФ не может быть искусственно вживлен в Украину

Киев и Вашингтон подписали декларацию о намерении продлить срок соглашения о гражданских атомных объектах в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА