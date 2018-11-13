ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

Центральная избирательная комиссия Украины готова к реализации законопроекта №6240 "Об избирательных правах внутренне перемещенных лиц" в случае его принятия парламентом.

На первой пресс-конференции нового состава ЦИК заместитель главы комиссии Евгений Радченко отметил, что у внутреннее перемещенных лиц, которые проживают и зарегистрированы как переселенцы на подконтрольной территории Украины, не будет каких-то особых проблем при голосовании на президентских выборах.

"Больше проблем будет с теми лицами, которые только числятся как внутренне перемещенные, но реально проживают на территории, подконтрольной врагу. С ними будут большие проблемы, потому что не факт, что они могут добраться до тех участков, на которых могли бы проголосовать", - отметил он.

Замглавы ЦИК указал, что можно облегчить процедуру регистрации внутреннее перемещенных лиц и голосования для них, но для этого нужно внести изменения в законодательство Украины.

"ЦИК готова к применению закона 6240 (законопроект о внесении изменения в некоторые законы Украины относительно избирательных прав внутреннее перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан - ИФ), если он будет принят", - подчеркнул он.

Как сообщалось, проект закона №6692 о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельными категориями граждан разработан при содействии ООН, Совета Европы, Международного Комитета Красного Креста, Норвежского совета по делам беженцев, украинских и международных неправительственных организаций. Его поддержали комитеты Верховной Рады по правам человека и по вопросам социальной политики.