Политика

12:25 13.11.2018

В Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина", рейтинги других политсил отличаются в рамках погрешности

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В Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина", рейтинги других политсил отличаются в рамках погрешности

На парламентских выборах в Украине преодолеть 5%-й барьер и пройти в Верховную Раду могут семь политических сил, свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно результатам опроса, партию ВО "Батькивщина" готовы поддержать 22% респондентов, которые определились и имеют намерение принять участие в голосовании на парламентских выборах.

Кроме того, в парламент имеют шансы пройти партия "Слуга народа" (11%), "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (10%), партия "Оппозиционный блок" (9%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (8%), Радикальная партия Олега Ляшко (7%) и партия "Наши" Евгения Мураева (5%).

Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведён с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было прошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.

Теги: #партии #опрос #рада #рейтинг
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