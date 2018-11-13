США ужесточат санкции против Ирана

США намерены продолжить оказывать давление на власти Ирана, заявил во вторник советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы полагаем, что правительство (Ирана - ИФ) испытывает мощное давление, и мы намерены очень сильно надавить на них", - сказал Дж.Болтон журналистам в Сингапуре в преддверии ежегодной встречи Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

По его словам, США "значительно усилят контроль над исполнением санкционного режима".

В начале ноября США восстановили санкции против Ирана, существовавшие до подписания СВПД в 2015 году. Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

"Нет никаких сомнений, что Иран уже пытается и ищет пути, как избежать санкций как в нефтяной отрасли, так и на финансовых рынках", - отметил Дж.Болтон.