Политика

12:11 13.11.2018

Лидерами президентского рейтинга остаются Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко – опрос

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Лидерами президентского рейтинга остаются Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко – опрос

Более 20% опрошенных украинцев на выборах президента Украины готовы поддержать лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко, свидетельствуют данные опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно данным опроса, за Ю.Тимошенко готовы проголосовать на президентских выборах 21% респондентов из тех, кто определился и имеет намерение принять участие в голосовании.

В первой тройке также шоумен Владимир Зеленский (11%), действующий президент Украины Петр Порошенко (10%) и глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Далее следует один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко (9%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (8%), рок-музыкант Святослав Вакарчук (6%), народный депутат Евгений Мураев (5%).

Антирейтинг возглавляет П.Порошенко – более половины украинцев не проголосуют за него ни при каких обстоятельствах.

Опрос КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг был проведён с 19 октября по 2 ноября 2018 года. Было прошено 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской обл. Статистическая погрешность составила не более 1%.

Теги: #зеленский #тимошенко #рейтинг #вибори #гриценко #порошенко
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