Киев и Джакарта готовят наращивание двустороннего ВТС

Украина и Индонезия отрабатывают планы наращивания двустороннего ВТС в условиях текущей трансформации регионального рынка вооружений Юго-Восточной Азии (ЮВА).

Как сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", договоренности о расширении украинско-индонезийского ВТС достигнуты по итогам переговоров украинской делегации с военным руководством Индонезии, прошедших в рамках участия в работе 7-й международной оборонной Indo Defence Expo&Forum-2018 в Джакарте 7-10 ноября.

Согласно сообщению, в рамках участия в работе выставки, госкомпания "Укрспецэкспорт" и одна из ведущих индонезийских компаний закрепили подписанием меморандума планы сотрудничества в совместном продвижении на региональный рынок ЮВА украинских БТР. Детали договоренностей в госконцерне не озвучивают, уточняя лишь, что документ подписан в присутствии представителя ВМС Республики Индонезия.

Кроме того, в ходе переговоров украинской делегации с командующим Академии ВС Индонезии адмиралом Сиве Сукма Аджи (Siwi Sukma Adji) стороны обсудили перспективы локализации производства украинской бронетехники и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) на территории Республики Индонезия, отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в ходе переговоров госфирмы "Укринмаш" с командованием оборонных ведомств Индонезии, индонезийской стороной был озвучен интерес к закупкам украинского стрелкового оружия, и в частности, штурмовых винтовок, украинских контрбатарейных РЛС, средств РЭБ и БПЛА.

В рамках переговоров украинской делегации с командованием ВВС Индонезии были рассмотрены планы двустороннего ВТС в авиакластере: речь шла о возможности поставок индонезийскому заказчику военно-транспортных самолетов производства ГП "Антонов", поставках украинского авиационного вооружения, а также ремонте авиадвигателей самолетов боевой авиации индонезийских ВВС. Индонезийская сторона также озвучила интерес в развитии двустороннего ВТС в области техобслуживания индонезийских Су-27/30.

Как отмечают в госконцерне, взаимный интерес в наращивании двустороннего ВТС между Киевом и Джакартой в новых условиях, был подтвержден в ходе переговоров гендиректора "Укроборонпрома" Павла Букина с генсекретарем Министерства обороны Индонезии Хадияном Суминтаатмаджа (Hadiyan Sumintaatmadja).

Индонезия входит в число перспективных партнеров Украины в ВТС в ЮВА: в активе двустороннего ВТС поставки украинской бронетанковой и авиационной техники, а также ремонт и модернизация вооружений по заказу индонезийских военных.

В новой геополитической ситуации Киев и Джакарта активизировали диалог о наращивании ВТС. В декабре 2014 года индонезийская сторона озвучила, в том числе, интерес к созданию СП по производству управляемых авиационных ракет класса "воздух-воздух", а также в закупках перспективной украинской радиолокационной техники. По данным украинской стороны, помимо авиационного вооружения и радиолокационной техники, в числе перспективных направлений двустороннего ВТС рассматриваются также обслуживание авиатехники, поставки бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения.

В 2016 году Украина обеспечила поставку Индонезии пробной партии БТР-4М для индонезийской морской пехоты в рамках заключенного в феврале 2014 года контракта. Договор предусматривает поставку пяти БТР-4М с возможностью дальнейшей поставки заказчику еще 50 машин. Также сторонами начаты переговоры о возможности поставок на оружейный рынок стран ЮВА украинских морских патрульных Ан-148-300МП.

На новом этапе партнерства в Украине также прогнозируют наращивание присутствия на региональном рынке вооружений ЮВА в условиях его текущей трансформации в связи с предусмотренными законом США "О противодействии противникам США путем санкций (CAATSA)" санкциями в отношении РФ и покупателей российских вооружений.