Политика

10:52 13.11.2018

Более 36 стран осудили нарушение международного права и Минских соглашений на заседании совета ОБСЕ по псевдовыборам на Донбассе

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Более 36 стран осудили нарушение международного права и Минских соглашений на заседании совета ОБСЕ по псевдовыборам на Донбассе

Во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ проведение незаконных "выборов" на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей осудили более 36 государств, сообщила постоянный представитель Великобритании при международных организациях в Вене Син МакЛид (Sian MacLeod).

"Специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ обсуждает вчерашние незаконные "выборы" в Донецкой и Луганской областях: 28 стран-членов ЕС, Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдова, Азербайджан + другие осуждают нарушение международного права, украинского суверенитета и Минских соглашений", - написала дипломат на своем аккаунте в соцсети Twitter.

В свою очередь постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук в своем заявлении подчеркнул, что незаконные "выборы" на территории ОРДЛО нанеси серьезный удар по усилиям ОБСЕ по установлению мира и безопасности в регионе.

"Помимо серьезного подрыва реализации Минских соглашений, действия России нанесли серьезный удар по усилиям диалога доверия и сотрудничества в рамках ОБСЕ в нынешней опасной и непредсказуемой обстановке безопасности", - говорится в заявлении постпреда Украины, опубликованном на сайте представительства.

По его словам, Россия осуществила преднамеренные действия на территории ОРДЛО в нарушение Конституции и национального законодательства Украины. Также такие действия противоречат букве и духу Минских соглашений.

"Проведение этих незаконных действий категорически неприемлемо, и мы решительно осуждаем их. Эти незаконные так называемые "выборы" не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, их результаты недействительны", - подчеркнул И.Прокопчук.

Он отметил, что Украина осудила преследование и запугивание украинцев на оккупированных территориях с целью привлечения их к незаконным "выборам".

"Методы запугивания были многочисленными, факты известны и документируются соответствующими правоохранительными органами Украины. Мы рассматриваем это как еще одно преступление, совершенное против Украины и украинского народа. Украинские власти приложат все усилия, чтобы привлечь виновных к ответственности", - уточнил постпред.

Теги: #постпред #великобритания #обсе #выборы #минск
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