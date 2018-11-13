Политика

09:45 13.11.2018

Внеочередной саммит ЕС в ноябре по Brexit может не состояться

2 мин читать
Внеочередной саммит ЕС в ноябре по Brexit может не состояться

Внеочередной саммит по Brexit, на котором Евросоюз и Великобритания планировали достигнуть окончательных договоренностей по "разводу", может не состояться, сообщает в понедельник газета The Guardian.

"Переговоры будут интенсивно продолжаться на этой неделе, но если не будет значительного прогресса к концу среды, то европейский саммит для подписания проекта соглашения в этом месяце может не состояться", - пишет издание.

Источник газеты в британском правительстве рассказал, что никаких значительных достижений в переговорах Великобритании и ЕС пока нет.

То, что ЕС и Великобритания не достигли прорыва в переговорах, означает, что на запланированном во вторник заседании кабинет министров Великобритании не будет проводить обсуждения по существу и не сформулирует свою окончательную позицию по Brexit, отмечает газета.

Соглашение ЕС и Великобритания могут подписать и на саммите в декабре, пишет газета, однако тогда у британского правительства останется мало времени, чтобы соглашение ратифицировал парламент королевства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй хочет, чтобы саммит в ноябре состоялся, что обеспечит британскому парламенту достаточно времени для голосования, пишет The Guardian. В то же время страны ЕС требуют, чтобы у них было достаточно времени на изучение соглашения, достигнутого Еврокомиссией и Великобританией, до его публикации.

В понедельник по вопросу Brexit было запланировано выступление члена Еврокомиссии по вопросам бюджета Гюнтера Эттингера, однако позднее выступление отменили.

Пресс-служба совета ЕС сообщила, что координатор Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье проинформировал в понедельник Совет ЕС по общим вопросам в составе 27 государств (без Великобритании) о ситуации в переговорном процессе последних недель, заявив, что соглашения по Brexit пока нет.

В то же время, по сообщению газеты Financial Times, М.Барнье заявил, что основные параметры соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit определены, во вторник их обсудит британский кабинет министров.

Теги: #ес #brexit #саммит
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС осудил нелегитимные выборы на Донбассе, как противоречащие международному праву и минским соглашениям

ЕС считает "выборы" в ОРДЛО незаконными и не признает их - Могерини

ЕС предан Минскому процессу, поэтому не признает "выборы" в ОРДЛО – Хан

К концу года Евросоюз продлит санкции против России, - посол ЕС

Порошенко на саммите Европейской партии в Хельсинки призвал усилить санкции против РФ и осудить фейковые выборы на Донбассе

РФ стремится изнутри подорвать единство Евросоюза путем вмешательства в выборы в отдельных странах ЕС и Европарламент – Порошенко

Госдеп призвал ЕС не ослаблять санкции против России

Премьер Ирландии заявил, что Brexit вредит отношениям Лондона и Дублина

Британский парламент должен отвергнуть любой вариант сделки по Brexit

Премьер Ирландии заявил, что Brexit вредит отношениям Лондона и Дублина

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин: Оккупированный Донбасс как колония РФ не может быть искусственно вживлен в Украину

Киев и Вашингтон подписали декларацию о намерении продлить срок соглашения о гражданских атомных объектах в Украине

Трамп готовится сменить главу министерства внутренней безопасности

И.Геращенко: Фамилия Вышинского ни разу не звучала от России в контексте его обмена на украинских граждан

Положения инициативы "Украина-2027" войдут в декларацию 9-го заседания ассамблеи Украина-Польша-Литва – литовский депутат

Нардеп Паламарчук рассчитывает, что расследование дела об убийстве Гандзюк положит конец упоминанию его имени в контексте этой истории

Нардеп Паламарчук рассчитывает, что расследование дела об убийстве Гандзюк положит конец упоминанию его имени в контексте этой истории

В Госдепе США осудили "выборы" на Донбассе и намерены продолжать санкции против РФ до полной имплементации Минских соглашений

Спикером МИД Украины назначена Екатерина Зеленко вместо Марьяны Бецы

Парубий: Рада 22 ноября планирует перейти к рассмотрению госбюджета-2019, а также изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА