И.Геращенко: Фамилия Вышинского ни разу не звучала от России в контексте его обмена на украинских граждан

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что фамилия руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского ни разу не звучала от российской стороны в контексте его обмена на украинских граждан.

"Часто любят российские журналисты вспоминать фамилию Вышинского. Ни одного раза, абсолютно ответственно заявляю, фамилия Вышинского нигде не звучало от России, что они готовы его забрать и отдать нам или Олега Сенцова или Сущенка", - об этом она сообщила в эфире "ICTV" в понедельник вечером.

По ее словам, с мая месяца российской стороне множество раз передавались списки россиян, которые Украина готова передать в обмен на Украинских граждан, но ответа на данные предложения нет.

Как сообщалось, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что К.Вышинский должен быть освобожден, так как арестован в Украине за журналистскую деятельность и это не тема для обменов.