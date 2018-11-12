Положения инициативы "Украина-2027" войдут в декларацию 9-го заседания ассамблеи Украина-Польша-Литва – литовский депутат

Положения инициативы "Украина-2027" войдут в декларацию 9-го заседания межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва, заявляет заместитель председателя комитета по европейским делам Сейма Литвы Андрюс Кубилюс (Andrius Kubilius).

"Главные элементы этой стратегии включены в общую декларацию, и если завтра мы подтвердим декларацию – перед нами будет задача продолжать работу, координировать свои действия с поляками, украинцами и идти вперед", - сказал А.Кубилюс журналистам в понедельник в Вильнюсе.

"Если мы с Польшей начнём работать с сегодняшнего дня, то мы можем достичь того, чтобы к 2027 году (год председательства Литвы в Евросоюзе – И Ф) Европейский союз был готов принять стратегическое решение по будущему членству в ЕС Украины вместе с Грузией, может быть, и Молдовой", - отметил депутат.

Вместе с тем, он не исключил, что ЕС может быть готов к такому решению и раньше. "Может это можно будет сделать во время польского председательствования – в 2025 году. А может быть и гораздо раньше, скажем, в 2020 году, когда председательствовать в ЕС будет Германия", - сказал А.Кубилюс.

По его словам, такой оптимизм вселяет и заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Украина и Грузия имеют самую сильную перспективу в ЕС, но понадобится около десяти лет, чтобы, с одной стороны, и Евросоюз подготовился к такому шагу, а с другой стороны, чтобы Украина и Грузия были к нему готовы.

Как сообщалось, инициатива "Украина-2027" была презентована литовской стороной на 9-м заседании межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва в Вильнюсе.