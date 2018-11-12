Нардеп Паламарчук рассчитывает, что расследование дела об убийстве Гандзюк положит конец упоминанию его имени в контексте этой истории

Народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Николай Паламарчук вновь заявляет, что не имеет никакого отношения к делу об убийстве активистки и советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, и надеется, что объективное расследование покончит с упоминанием его имени в связи с этой трагедией.

"Я заявляю, что я, как никто другой, заинтересован в объективном и скорейшем расследовании совершенного преступления против Екатерины Гандзюк и установлении всех причастных к преступлению. Я заявлял и заявляю, что не имею никакого отношения ни к преступлению, ни к каким-либо событиям, связанным с Екатериной Гандзюк. Поэтому я уверен, что это расследование должно стать делом чести для правоохранителей, а его завершение положит конец упоминанию моего имени в связи с этими трагическими событиями", - говорится в комментарии Н.Паламарчука, распространенном в понедельник.

Нардеп также подчеркнул, что уволил своего внештатного помощника Игоря Павловского, как только узнал из СМИ о его возможной причастности к преступлению против Е.Гандзюк.

Ранее в понедельник сообщалось, что Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в соучастии в убийстве Е.Гандзюк И.Павловскому – он арестован до 3 декабря без альтернативы внесения залога.

Он был задержан 10 ноября в Херсоне. Ему инкриминируются ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 УК Украины (соучастие в умышленном убийстве).

Как сообщалось, 31 июля 2018 года утром в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой Е.Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева.

Изначально квалификация в уголовном производстве была "хулиганство", затем правоохранители переквалифицировали как нанесение тяжких телесных повреждений, а впоследствии, после подтверждения того, что Е.Гандзюк облили концентрированной серной кислотой, квалификация была изменена на покушение на "убийство с особой жестокостью". Позднее следователь в деле удовлетворил ходатайство адвоката о дополнительной квалификации преступления против Е.Гандзюк и внес в ЕРДР признак заказного характера (п. 11 ч. 2 ст. 115, ст. 15 УК Украины).

Задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Е.Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

4 ноября Е.Гандзюк скончалась. После этого следователи изменили квалификацию нападения на нее на оконченное преступление - по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, по заказу).

В начале ноября журналисты Оксана Денисова и Татьяна Николаенко в своем Telegram-канале обнародовали имя вероятного посредника между заказчиком и организатором убийства Е.Гандзюк. По информации журналистов, этим посредником оказался помощник народного депутата Н.Паламарчука И.Павловский, который передавал деньги "за работу" подозреваемому в организации убийства Сергею Торбину.

5 ноября народный депутат заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на Е.Гандзюк. 6 ноября Н.Паламарчук уволил своего помощника И.Павловского.