Политика

18:46 12.11.2018

В Госдепе США осудили "выборы" на Донбассе и намерены продолжать санкции против РФ до полной имплементации Минских соглашений

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В Госдепе США осудили "выборы" на Донбассе и намерены продолжать санкции против РФ до полной имплементации Минских соглашений

 В Государственном департаменте США осуждают фиктивные "выборы" на Донбассе и заявляют о продолжении санкций против России, пока Москва не будет полностью соблюдать Минские соглашения и не вернет Украине контроль над Крымом.

"Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая проведенные 11 ноября фиктивные "выборы" в контролируемой Россией Восточной Украине. Вчерашние незаконные процессы были попыткой Москвы наделить законным статусом своих доверенных лиц на Донбассе, в так называемых "Донецкой и Луганской народных республиках", - говорится в заявлении официального представителя Госдепа США Хизер Нойерт (Heather Nauert), распространенном в понедельник.

Она напомнила, что США и Евросоюз высказались против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы будем продолжать вводить санкции против России, связанные с Украиной, до тех пор, пока Москва полностью не выполнит Минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине", - подытожила Х.Нойерт.

Теги: #ордло #выборы #госдеп_сша
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