Политика

17:43 12.11.2018

Парубий: Рада 22 ноября планирует перейти к рассмотрению госбюджета-2019, а также изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы

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Парубий: Рада 22 ноября планирует перейти к рассмотрению госбюджета-2019, а также изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий вновь утверждает, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2019 год в четверг, 22 ноября, и отвергает какие-либо слухи, что этого не произойдёт.

"Это кулуарные слухи. Я об этом говорил публично и открыто, что мы планируем – и мы разговаривали на этот счёт с премьер-министром – 22 ноября, в четверг, перейти к рассмотрению бюджета", - сказал А.Парубий журналистам в понедельник в Вильнюсе.

Он отметил, что в этот день также будут рассмотрены во втором чтении изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

А.Парубий также отметил, что принятие госбюджета-2019 является одним из условий получения международной финансовой помощи.

Как сообщалось, А.Парубий принимает участие в 9-м заседании межпарламентской ассамблее Украина-Польша-Литва 12-13 ноября в Вильнюсе (Литва).

Теги: #бюджет #парубий #рада
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