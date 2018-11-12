Политика

17:36 12.11.2018

Вашингтон и Лондон считают незаконными выборы на Донбассе

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Вашингтон и Лондон считают незаконными выборы на Донбассе

Великобритания и США в понедельник заявили, что осуждают выборы, состоявшиеся в самопровозглашенных ЛНР и ДНР 11 ноября, сообщают западные СМИ.

В сообщениях отмечается, что в Вашингтоне осуждают "фальшивые" выборы на Донбассе.

Аналогичной позиции придерживаются и в Лондоне.

"Великобритания осуждает так называемые "выборы", которые провели поддерживаемые Россией сепаратисты на Донбассе", - говорится в заявлении МИД Великобритании.

МИД Великобритании назвал прошедшие выборы незаконными и заявил, что они нарушают минские договоренности.

"Выборы подрывают усилия по достижению мира в этом регионе, и они незаконны, нарушая украинские законы", - заявило британское внешнеполитическое ведомство.

В британском МИД напомнили, что Лондон привержен дипломатическому пути решения конфликта на востоке Украины, чтобы там можно было провести "легитимные и заслуживающие доверия выборы в соответствии с минскими договоренностями".

Также Великобритания призвала Россию соблюдать минские договоренности.

"Мы призываем Россию к полной имплементации своих обязательство в рамках минских договоренностей, к тому, чтобы она прекратила предоставлять финансовую и военную поддержку сепаратистам, и чтобы она вывела свои вооруженные силы и военное снаряжение с территории Украины", - заявил британский МИД.

Ранее Майя Коцьянчич - официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини - заявила, что для Европейского союза выборы на Донбассе являются незаконными, и он их не признает.

Теги: #великобритания #сша #ордло #выборы
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