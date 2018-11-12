Порошенко призывает создаваемый Совет национального единства адекватно реагировать на угрозы целостности Украины

Президент Украины Петр Порошенко призывает Совет национального единства, который планируется создать при президенте, адекватно и своевременно реагировать на угрозы национальному единству страны.

"Мне очень понравилась инициатива Юрия Николаевича Щербака (украинский писатель и дипломат Юрий Щербак – ИФ) относительно создания Совета национального единства. Это не очередной бюрократический институт, это решение проблемы огромной угрозы, составляющего элемента гибридной войны, которую ведет РФ против независимой Украины", - сказал П.Порошенко в понедельник в ходе заседания Совета регионального развития в Киеве.

По его словам, задача РФ – расколоть страну изнутри. "Мы будем защищать страну… Мы должны обеспечить единство... Мы не допустим никаких наступлений на наше единство в Донецкой и Луганской областях… И тут мне нужна ваша помощь. Для того, чтобы и Совет национального единства был эффективным инструментом, который своевременно вскрывает угрозы и дает им адекватный ответ", - подчеркнул глава государства.

По его убеждению, такое движение должно проходить на уровне громад, поскольку это наиболее эффективно.

"Громада должна чувствовать эту опасность. И если мы говорим об административной границе с Крымом, то Херсон должен найти адекватную реакцию и ответ. Если есть притеснения активистов, мы с вами должны найти адекватный, прозрачный и понятный ответ, чтобы это не использовалось оппонентами, а наши правоохранительные силовые органы должны действовать так, чтобы вызывать доверие людей и общество", - подытожил П.Порошенко.

Ранее Ю.Щербак предложил создать Совет национального единства при президенте, глава государства П.Порошенко поддержал эту инициативу.

"Я хочу предложить создать при президенте Украины постоянно действующий Совет национального единства, составленный из авторитетных представителей гражданского общества со всех регионов страны, как площадку для регулярного обмена мыслями, для налаживания постоянного диалога между властью и обществом. Такие структуры должны быть созданы и в регионах", - сказал Ю.Щербак в ходе заседания Совета регионального развития в понедельник.

По его словам, "нужно создать широкую, общенародную общественную организацию в поддержку государства, как когда-то создал Де Голль во Франции". "Организацию со значительным участием ветеранов АТО, лигу государственников Украины, для которой построение, укрепление и защита государственности стало бы объединительной идеей, школой подготовки кадров для работы в органах власти, так как это делают в Израиле, где войска, вооружение силы и гражданское общество работают вместе, и где очень высоко стоит авторитет войск", - отметил Ю.Щербак.

После этого П.Порошенко призвал присутствующих аплодисментами поддержать инициативу Ю.Щербака о создании Совета национального единства. "Давайте мы это проработаем и поддержим ее создание, как на центральном уровне, так и на региональном уровне. Ведь единство – это то, что нам нужно", - сказал президент.