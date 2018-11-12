Порошенко предложит изменения в Конституцию для неотвратимости децентрализации

Проект изменений в Конституцию Украины, который сделает реформу местного самоуправления неотвратимой, будет внесен на рассмотрение Верховной Рады уже в ближайшее время, заявляет президент Петр Порошенко.

"Мы в очень сжатые сроки предложим проект конституционных изменений по защите, неотвратимости реформы децентрализации, реформы местного самоуправления. И я, как президент, внесу этот законопроект в Верховную Раду ", - сказал П.Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

"У нас есть полная поддержка парламента, у нас есть полная поддержка правительства, премьер-министра, и у нас есть точно твердая поддержка субъектов местного самоуправления", - отметил глава Украинского государства.

"Я думаю, что в переходные положения мы введем вступление в действие этих изменений, они будут привязаны к следующим местным выборам в 2020 году. И, например, с 1 января 2021 года они должны полностью вступить в силу", - добавил П.Порошенко.