Нардеп Ионова: резолюции международных организаций должны усиливать санкции против РФ

Резолюции международных организаций должны усиливать и совершенствовать действующий режим санкций в отношении государства-агрессора, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

Как сообщается на сайте партии в понедельник, в своем выступлении на конференции делегатов Курултая VI созыва парламентарий сконцентрировалась на вопросах международной гуманитарной поддержки крымских татар, дальнейшей санкционной политики в отношении РФ и непризнания аннексии Автономной Республики Крым.

"Ожидаемые в ближайшем будущем следующие резолюции международных организаций о политике непризнания оккупации Крыма, в т.ч. и Генассамблеи ООН - должны усиливать и совершенствовать действующий санкционный режим, иметь конкретное болезненное влияние на государство-агрессора", - написала М.Ионова на своей странице в соцсети Facebook по итогам участия в конференции.

Также парламентарий отметила необратимость ответственности агрессора за человеческие жизни, за негативные культурные, гуманитарные последствия, техногенные, экологические, экономические потери.

"Мы должны пройти много битв перед тем, как победить. Президент Украины, правительство, особенно наше МИД Украины, другие министерства, парламент - прилагаем максимум усилий для маленьких битв-побед! Мы уважаем и благодарны воинам крымскотатарского народа, которые теперь несут службу в Вооруженных силах Украины. Крым - это Украина",- резюмировала М.Ионова.