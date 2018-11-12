Порошенко поддержал инициативу создания Совета национального единства при президенте

Украинский писатель и дипломат Юрий Щербак предложил создать Совет национального единства при президенте, глава государства Петр Порошенко поддержал эту инициативу.

"Я хочу предложить создать при президенте Украины постоянно действующий Совет национального единства, составленный из авторитетных представителей гражданского общества со всех регионов страны, как площадку для регулярного обмена мыслями, для налаживания постоянного диалога между властью и обществом. Такие структуры должны быть созданы и в регионах", - сказал Ю.Щербак в ходе заседания Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

По его словам, "нужно создать широкую, общенародную общественную организацию в поддержку государства, как когда-то создал Де Голль во Франции". "Организацию со значительным участием ветеранов АТО, лигу государственников Украины, для которой построение, укрепление и защита государственности стало бы объединительной идеей, школой подготовки кадров для работы в органах власти, так как это делают в Израиле, где войска, вооружение силы и гражданское общество работают вместе, и где очень высоко стоит авторитет войск", - отметил Ю.Щербак.

После этого президент П.Порошенко призвал присутствующих аплодисментами поддержать инициативу Ю.Щербака о создании Совета национального единства. "Давайте мы это проработаем и поддержим ее создание, как на центральном уровне, так и на региональном уровне. Ведь единство – это то, что нам нужно", - сказал президент.