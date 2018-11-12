Политика

14:00 12.11.2018

Порошенко поддержал инициативу создания Совета национального единства при президенте

1 мин читать
Порошенко поддержал инициативу создания Совета национального единства при президенте

Украинский писатель и дипломат Юрий Щербак предложил создать Совет национального единства при президенте, глава государства Петр Порошенко поддержал эту инициативу.

"Я хочу предложить создать при президенте Украины постоянно действующий Совет национального единства, составленный из авторитетных представителей гражданского общества со всех регионов страны, как площадку для регулярного обмена мыслями, для налаживания постоянного диалога между властью и обществом. Такие структуры должны быть созданы и в регионах", - сказал Ю.Щербак в ходе заседания Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

По его словам, "нужно создать широкую, общенародную общественную организацию в поддержку государства, как когда-то создал Де Голль во Франции". "Организацию со значительным участием ветеранов АТО, лигу государственников Украины, для которой построение, укрепление и защита государственности стало бы объединительной идеей, школой подготовки кадров для работы в органах власти, так как это делают в Израиле, где войска, вооружение силы и гражданское общество работают вместе, и где очень высоко стоит авторитет войск", - отметил Ю.Щербак.

После этого президент П.Порошенко призвал присутствующих аплодисментами поддержать инициативу Ю.Щербака о создании Совета национального единства. "Давайте мы это проработаем и поддержим ее создание, как на центральном уровне, так и на региональном уровне. Ведь единство – это то, что нам нужно", - сказал президент.

Теги: #совет #порошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко: Местные выборы 2020 года должны быть проведены на новой территориальной основе

Порошенко обсуждает с Меркель и Макроном нелегитимные выборы на Донбассе - Цеголко

Результаты выборов на оккупированном Донбассе никто не признает

Вопрос незаконного проведения выборов на оккупированном Донбассе будет рассмотрен на заседании комитета министров совета Европы

Порошенко призвал жителей Донбасса не голосовать 11 ноября на фейковых выборах

Порошенко посетит Францию

Порошенко поблагодарил США за расширение санкций против РФ

Порошенко призвал лидеров Европы мобилизоваться и продлить санкции против РФ

Туск посетит Украину в начале 2019 года – Порошенко

Порошенко и Юнкер скоординировали позиции по ускорению процедур предоставления макрофинансовой помощи Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Ярош призвал националистов объединиться на выборах-2019, поддерживает предложение "Свободы" по Кошулинскому

Полномочия нынешнего созыва Курултая крымскотатарского народа автоматически пролонгированы

Выборы в ОРДЛО подрывают целостность Украины - правительство ФРГ

Тимошенко призвала к усилению санкций против РФ за организацию незаконных выборов на оккупированном Донбассе

Осознание серьезности проблемы коррупции в Украине за год существенно возросло и будет влиять на выборы президента – соцопрос

Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание по незаконным "выборам" в ОРДЛО

"Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий – ЦИК Украины

ЕС осудил нелегитимные выборы на Донбассе, как противоречащие международному праву и минским соглашениям

Австралия осуждает "выборы" в ОРДЛО, призывает выполнять обязательства по минским соглашениями

Порошенко обсудил с Макроном и Меркель вопрос освобождения удерживаемых в РФ, Крыму и на Донбассе украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА