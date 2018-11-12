Полномочия нынешнего созыва Курултая крымскотатарского народа автоматически пролонгированы

Ввиду невозможности провести демократические выборы нового Курултая крымскотатарского народа в оккупированном Российской Федерацией Крыму полномочия нынешнего, VI созыва, будут продлены до тех пор, пока не появятся условия для выборов, заявили лидеры крымскотатарского народа.

"В этом году истекает 5-летний срок полномочий делегатов Курултая... Регламент Курултая крымскотатарского народа предусматривает, что делегаты Курултая слагают свои полномочия после избрания нового Курултая и на первой сессии. Поскольку проводить демократические выборы и созывать новый Курултай у нас нет никаких возможностей, то можем считать, что полномочия делегатов нынешнего Курултая автоматически пролонгированы", - сказал бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев на конференции делегатов Курултая, которая проходит в понедельник в Киеве.

М.Джемилев также отметил, что эта ситуация должна быть отображена в документе по итогам конференции, либо в отдельном документе.

В свою очередь, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров в комментарии журналистам пояснил, что делегаты Курултая должны объявить о том, что они продлевают свои полномочия до тех пор, пока не появятся возможности для сложения их полномочий.

"А условия могут возобновиться только в одном случае - когда будут проведены выборы нового Курултая и будет созвана первая сессия новоизбранного Курултая. Так, полномочия делегатов этого, действующего Курултая, буду исполняться далее этими делегатами", - сказал Р.Чубаров.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в понедельник в Киеве проходит конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа VI созыва.

По словам Р.Чубарова, на конференцию приехали 75 из 248 делегатов. Он добавил, что часть делегатов не смогла приехать из оккупированного Крыма, поскольку после такой поездки их семьи могли столкнуться с "катастрофическими последствиями".

Председатель Меджлиса также сообщил, что ожидают от делегатов Курултая заявления с подписями о готовности продолжать работу до тех пор, пока не будет избран новый созыв, и не состоится первая его сессия.

"Мы через подписи ещё хотим увидеть количество людей, которые не просто будут формально числиться, а будут готовы работать", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Р.Чубаров подчеркнул, что на конференции будут озвучены позиции отдельных делегатов, но не Курултая в целом.

Вместе с тем он сообщил, что на конференции делегаты обратятся с призывом к Меджлису разработать изменения в регламент Курултая с тем, чтобы изменить порядок принятия решений, чтобы для этого не было необходимости собираться на сессии. Председатель Меджлиса уточнил, что рассматривается вариант электронной формы принятия решения.