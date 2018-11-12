Выборы в ОРДЛО подрывают целостность Украины - правительство ФРГ

Выборы в неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей подрывают суверенитет Украины, заявил в понедельник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с соответствующим заявлением.

"Канцлер и президент Франции сделали совместное заявление, в котором подчеркнули, что вчерашние выборы в определенных областях регионов Донецка и Луганска были неправомерными и нелегитимными, они противоречили духу минских договоренностей и заявлению глав государств и правительств стран "нормандского формата", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине.

По его словам, "проведение так называемых выборов подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Они должны проводиться в соответствии со стандартами ОБСЕ и законодательством Украины", - добавил представитель Кабмина, цитируя заявление лидеров Франции и Германии.