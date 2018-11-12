Политика

12:57 12.11.2018

Тимошенко призвала к усилению санкций против РФ за организацию незаконных выборов на оккупированном Донбассе

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Тимошенко призвала к усилению санкций против РФ за организацию незаконных выборов на оккупированном Донбассе

 Проведение Россией незаконных выборов на оккупированных ею территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, вопреки протестам Украины и мирового сообщества, является грубым нарушением международного права и суверенитета Украины, говорится в заявлении лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина", опубликованном на сайте партии.

"За эти наглые действия государство-агрессор должно заплатить наивысшую цену. Давление на Россию, в частности и через механизм экономических и политических санкций, должно быть усилено. Ответом на грубое нарушение международного права должна стать изоляция нарушителя и принуждение его к прекращению агрессии", - говорится в заявлении.

По словам Ю.Тимошенко, проведение незаконных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей - "это очевидная демонстрация того, что Кремль не собирается выполнять никаких взятых на себя обязательств, даже по навязанным им минским договоренностям". "Уговоров и осуждений, очевидно, недостаточно. Россия использует слабость действующей украинской власти и ее готовность к закулисным торгам с агрессором для того, чтобы укрепить и укоренить свое присутствие в оккупированных ею районах", - заявляет политик.

При этом она отмечает, что действия Кремля "в очередной раз свидетельствуют о бесперспективности минского процесса как пути к прекращению войны". "Нужная новая стратегия достижения мира, возобновления территориальной целостности Украины и реинтеграции оккупированных районов Донбасса и Крыма. Именно такую стратегию предложила наша команда на форуме "Новая стратегия мира и безопасности" в октябре этого года", - заявила Ю.Тимошенко.

Теги: #тимошенко #ордло #выборы
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