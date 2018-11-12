Осознание серьезности проблемы коррупции в Украине за год существенно возросло и будет влиять на выборы президента – соцопрос

За год в украинском обществе существенно возросло осознание серьезности проблемы коррупции в Украине, и если в сентябре 2017 года самой серьезной проблемой коррупции считали 44% опрошенных граждан, сейчас же - 61%, свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018г.

"91% граждан считают коррупцию серьезной проблемой Украины, причем 61% опрошенных убеждены в том, что это - наиболее серьезная проблема, которая мешает развитию страны. Лишь 4% опрошенных признают, что проблема коррупции существует, но она не слишком серьезная, а надуманной эту проблему считают 0,5%. За год, по сравнению с 2017 годом, осознание серьезности проблемы коррупции существенно возросло: в сентябре 2017 года самым серьезной проблемой коррупции считали 44%, сейчас же - 61%; не слишком серьезной в 2017 году - 12%, сегодня - 4%", - говорится в пресс-релизе, обнародованном на сайте Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива.

По мнению граждан, основная причина отсутствия положительных сдвигов в борьбе с коррупцией заключается в том, что те, кто с ней бороться, сами коррумпированы - так считает 61% опрошенных. Другие веские причины: коррумпированность почти всегда остается безнаказанной (38%), отсутствие "сильной руки", которая привела бы порядок в обществе (31%), и несовершенство законов, которые можно истолковать как угодно (28%). По сравнению с 2017 годом порядок значимости причин почти не изменился, однако еще более возросла в весе причина коррумпированности тех, кто должен бороться с коррупцией (с 57% до 61%) и существенно уменьшились ссылки на то, что с помощью коррупции людям легче решать свои проблемы (с 19% до 11%).

"Большинство граждан - 61% - считают, что коррупцию нельзя преодолеть только усилиями власти. Противоположного мнения придерживаются 26%. Этот показатель существенно отличается только на юге страны - там в способности власти убеждены 37%. Если сравнить с 2017 годом уверенность людей в том, что власть не способна преодолеть коррупцию, существенно возросла - с 53 до 61%", - говорится в релизе.

Мнения респондентов разделились относительно того, можно ли считать коррупцию проявлением украинской ментальности. 38% считают, что коррупция является частью ментальности, а 46% - нет. Несколько иные результаты можно наблюдать в Центре - здесь количество тех, кто считает коррупцию частью ментальности, выше - 48%. При этом, чем моложе респонденты, то тем чаще они называли коррупцию проявлением ментальности украинцев.

"Этот вопрос ставился в далеком 2001 году, и тогда коррупцию считали проявлением украинской ментальности значительно меньше - 26%", - отмечают социологи.

Граждане поддерживают в первую очередь карательные методы искоренения коррупции: 55% считают, что прежде всего нужно жестко наказывать всех, кто причастен к коррупции. Еще 28% считают, что преодолеть коррупцию можно путем устранения коррупционных рисков. Сторонники борьбы с коррупцией "через воспитание" явно в меньшинстве - 12%. При этом наименьшее количество сторонников репрессивных методов проживает на востоке Украины - 47%.

"Большинство граждан уверены, что дача взятки для решения вопроса, которое имеет существенное общественное значение или является важным для семьи и родственников респондента - не может быть оправданным. Однако доля лиц, которые готовы оправдать коррупционные действия для блага семьи и родственников является более высокой: 17% считают, что ради блага семьи можно дать взятку, а в отношении общественного блага таких около 9%", - говорится в информации.

Также социологи отмечают, что обсуждение проблемы коррупции и ее решения будет иметь существенное влияние на будущую кампанию выборов президента Украины: "Способность кандидата победить коррупцию и привлечь к ответственности преступников граждане Украины отнесли в топ-5 факторов, на которые они будут обращать внимание при голосовании. Борьба с коррупцией попадает и в пятерку тем, о которых украинцы хотят услышать от кандидатов на предвыборных дебатах".

Опрос был проведен во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Для сравнения приводятся данные общенационального опроса населения Украины, проведенного с 18 сентября по 3 октября 2017г Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и фирмой "Юкрейниан социолоджи сервис".