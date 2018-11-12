Политика

12:30 12.11.2018

Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание по незаконным "выборам" в ОРДЛО

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Постоянный совет ОБСЕ проведет спецзаседание по незаконным "выборам" в ОРДЛО

Постоянный совет ОБСЕ в Вене в понедельник, 12 ноября, проведет специальное заседание по вопросу незаконных выборов на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Сегодня в 17:00 по киевскому времени пройдет специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, созванное по требованию украинской делегации с целью обсуждения незаконных и фейковых т.н. выборов на оккупированных Россией территориях Донбасса", - говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ОБСЕ в Твиттер в понедельник.

Теги: #ордло #заседание_вр #обсе #донбасс #выборы
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