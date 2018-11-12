ЕС осудил нелегитимные выборы на Донбассе, как противоречащие международному праву и минским соглашениям

Европейской Союз считает "выборы", проведенные 11 ноября на неподконтрольных правительству территориях т.н. "ЛНР" и "ДНР", незаконными и нелегитимными, и не признает их, говорится в заявлении Высокого представителя от имени ЕС, обнародованном представительством ЕС в Украине в понедельник утром.

"ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательство сторон по минским соглашениям и нарушают суверенитет и законодательство Украины. Минские соглашения предусматривают проведение исключительно местных выборов в рамках украинского законодательства, а также согласно стандартам и при условии мониторинга ОБСЕ. Упомянутые причины делают эти так называемые "выборы" недействительными", - говорится в заявлении.

При этом ЕС подтверждает свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и напоминает, что выполнение минских соглашений всеми сторонами остается ключевым условием для стойкого политического урегулирования конфликта на востоке Украины и подчеркивает ответственность РФ в этом вопросе.

"Мы ожидаем, что РФ максимально эффективно использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны быть немедленно выполнены в полном объеме, включительно с полным прекращением огня и отведением тяжелого вооружения, с целью создания необходимых условий для переходного процесса путем проведения местных выборов, предусмотренных этими соглашениями", - говорится в заявлении.