Политика

10:10 12.11.2018

Австралия осуждает "выборы" в ОРДЛО, призывает выполнять обязательства по минским соглашениями

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Австралия осуждает "выборы" в ОРДЛО, призывает выполнять обязательства по минским соглашениями

 Австралия осуждает проведение в минувшее воскресенье т. н. "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и остается твердым сторонником территориальной целостности Украины, заявляют в австралийском посольстве в Украине.

"Австралия осуждает так называемые "выборы" на востоке Украины 11 ноября и призывает все стороны выполнять свои обязательства по минским соглашениями. Австралия остается твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром в аккаунте посольства Австралии в соцсети Твиттер.

Теги: #ордло #австралия #выборы
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