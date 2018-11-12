Австралия осуждает "выборы" в ОРДЛО, призывает выполнять обязательства по минским соглашениями

Австралия осуждает проведение в минувшее воскресенье т. н. "выборов" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и остается твердым сторонником территориальной целостности Украины, заявляют в австралийском посольстве в Украине.

"Австралия осуждает так называемые "выборы" на востоке Украины 11 ноября и призывает все стороны выполнять свои обязательства по минским соглашениями. Австралия остается твердым сторонником суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром в аккаунте посольства Австралии в соцсети Твиттер.