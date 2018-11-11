Политика

19:46 11.11.2018

Заседание комиссии по стратегическому партнерству Украина-США на уровне глав МИД пройдет 16 ноября в Вашингтоне - Порошенко

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Заседание комиссии по стратегическому партнерству Украина-США на уровне глав МИД пройдет 16 ноября в Вашингтоне - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о достижении договоренности о проведении 16 ноября в Вашингтоне заседания комиссии по стратегическому партнерству Украина-США.

"Могу заявить о договоренности о проведении 16 ноября комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел", - сообщил П.Порошенко журналистам в воскресенье в Париже.

Он рассказал, что такая договоренность достигнута в результате его встречи с президентом США Дональдом Трампом в субботу, 10 ноября, по результатам которой в воскресенье встретились министры иностранных дел Украины Павел Климкин и государственный секретарь США Майкл Помпео.

П.Порошенко также сообщил, что в Париже у него было более 40 встреч.

Как сообщалось, П.Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, он принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны, и участвовал в открытии "Парижского форума ради мира", инициированном президентом Франции.

26 января 2018 года П.Порошенко сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном стороны договорились возобновить работу комиссии стратегического партнерства Украина-США. "В марте - 10 лет как она основана. Очень давно не было заседаний", - сказал глава государства.

По его словам, в рамках возобновления работы комиссии будет сформировано несколько групп, где стороны будут обсуждать дальнейшие реформы. "Нам это чрезвычайно нужно. Украина может приглашать определенных экспертов для предоставления нам экспертной помощи. Мы чрезвычайно довольны этим сотрудничеством", - заключил П.Порошенко.

Теги: #комиссия #сша #президент #украина #партнерство
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