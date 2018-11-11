С РФ договариваться о мире на Донбассе бесполезно

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном введение миротворцев в неподконтрольные украинскому правительству отдельные районы Донецкой и Луганской областей и заявляет о поддержке этой инициативы со стороны Германии и Франции.

"Мы обсудили вопрос предложений Украины о введении миротворцев на оккупированные территории Донбасса и поддержки позиций Украины со стороны наших партнеров по нормандскому формату… Поскольку, по моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить компонент безопасности минских соглашений, прекращение обстрелов и заставить Россию выполнить взятые на себя обязательства. Поскольку бесполезно договариваться со страной, которая не выполняет даже зафиксированные на бумаге обязательства, под которыми стоит подпись президента или уполномоченного Россией представителя посла", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Париже.