Политика

19:26 11.11.2018

Большинство стран-партнеров Украины не признают легитимность выборов на оккупированном Донбассе

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Большинство стран-партнеров Украины не признают легитимность выборов на оккупированном Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о непризнании странами-партнерами Украины проходящих в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей в воскресенье выборов.

"Большинство наших партнеров – это и Соединенные штаты Америки, и Канада, и страны-члены Европейского Союза, начиная от Британии и заканчивая Германией, начиная от Франции и заканчивая Испанией, начиная от Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Румынии. Жесткое заявление от наших партнеров из Польши, которые призывают к новым санкциям – эта реакция четко утверждает, что одной стороны эти выборы никем не будут признаны – это грубое нарушение минских договоренностей. С другой стороны, есть призыв к ответственности Российской Федерации, как организатора этих выборов", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Париже.

Теги: #президент #украина #донбасс #выборы
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