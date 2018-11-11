Выборами на Донбассе РФ поставила крест на минском процессе – Арьев

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев призывает ЕС и США к усилению санкций против РФ в связи с проведением незаконных выборов на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

"После сегодняшних "выборов" на оккупированном Донбассе, Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе. Следствием этих действий должно стать усиление санкций против России, если в ЕС и США настроены отвечать честно и симметрично", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

При этом он высказал убеждение, что результаты этих незаконных выборов обсуждать бессмысленно. "Кто будет там "избранным" - нет смысла обсуждать - новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда выйдет их срок", - добавил В.Арьев.