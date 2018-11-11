Политика

16:55 11.11.2018

Выборами на Донбассе РФ поставила крест на минском процессе – Арьев

1 мин читать
Выборами на Донбассе РФ поставила крест на минском процессе – Арьев

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко", глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев призывает ЕС и США к усилению санкций против РФ в связи с проведением незаконных выборов на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

"После сегодняшних "выборов" на оккупированном Донбассе, Москва демонстративно ставит крест на Минском процессе. Следствием этих действий должно стать усиление санкций против России, если в ЕС и США настроены отвечать честно и симметрично", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

При этом он высказал убеждение, что результаты этих незаконных выборов обсуждать бессмысленно. "Кто будет там "избранным" - нет смысла обсуждать - новые петрушки, которых кукольник красиво и с музыкой упакует в деревянный ящик, когда выйдет их срок", - добавил В.Арьев.

Теги: #пасе #бпп #донбасс #выборы #арьев
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В МИД заявляют о неминуемой ответственности и санкциях за проведение незаконных выборов на неподконтрольной части Донбасса

Бутафорские выборы на Донбассе используются РФ для укрепления статус-кво в регионе – Волкер

Польша осудила проведение незаконных выборов на неподконтрольной части Донбасса и призывает ЕС усилить санкции

НАТО заявил о непризнании выборов в ДНР и ЛНР

МИД Украины: Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир

В МинВОТ призвали жителей оккупированного Донбасса игнорировать фейковые выборы

В МИД Канады осудили действия РФ относительно фейковых выборов на оккупированном Донбассе

Результаты выборов на оккупированном Донбассе никто не признает

Вопрос незаконного проведения выборов на оккупированном Донбассе будет рассмотрен на заседании комитета министров совета Европы

Посольство США призвало жителей оккупированной территории Донбасса не голосовать на бутафорских "выборах"

ПОСЛЕДНЕЕ

МИД Украины: Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир

Порошенко призвал жителей Донбасса не голосовать 11 ноября на фейковых выборах

Россию ждет усиление международных санкций за фейковые выборы на Донбассе - Климкин

Макрон заявил о взаимопонимании с Трампом по распределению военных расходов НАТО

ЕС считает "выборы" в ОРДЛО незаконными и не признает их - Могерини

Трамп раскритиковал предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

У США нет планов скорого размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности

Распространенная в российских СМИ информация о церковных календарях является диверсией, считают в УПЦ-КП

Кононенко: в начале декабря, а может даже раньше, мы проголосуем бюджет

СБУ и Нацполиция предоставят информацию ВСК по нападению на Гандзюк

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА