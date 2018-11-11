Польша осудила проведение незаконных выборов на неподконтрольной части Донбасса и призывает ЕС усилить санкции

Польша решительно осуждает проведение 11 ноября 2018 года пророссийскими сепаратистами т.н. выборов в оккупированной части Донбасса и не признает каких-либо действий, подрывающих суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Польши.

"Мы призываем Европейский союз вместе с другими партнерами к незамедлительной, солидарной и адекватной реакции в виде укрепления существующих ограничительных мер, а также запрета на выдачу виз и ограничение активов лиц, ответственных за организацию вышеупомянутых т.н. выборов", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Польши в воскресенье.

В заявлении отмечается, что проведение т.н. выборов "вписывается в реализуемую Россией политику силового изменения статус-кво, которая также проявляется в продолжающейся милитаризации Крыма и агрессивной деятельности в Азовском море".

"Они (нелегитимные выборы – ИФ) подрывают усилия по регулированию российско-украинского конфликта и не согласуются с минскими соглашениями, согласно которым любые местные выборы на территориях, объятых конфликтом, должны проводиться в соответствии с законодательством Украины, в соответствии со стандартами и под наблюдением ОБСЕ. В то же время они углубляют гуманитарные проблемы местного населения", - говорится в документе.