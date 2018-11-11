НАТО заявил о непризнании выборов в ДНР и ЛНР

НАТО не признает выборы, проходящие в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках.

"НАТО не признает объявленные 11 ноября выборы в самопровозглашенной и непризнанной "Луганской Народной Республике" и "Донецкой Народной Республике". Они противоречат букве и духу Минских соглашений и подрывают усилия по мирному разрешению конфликт", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Североатлантического альянса.

В нем отмечается, что "НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно-признанных границах".

При этом альянс вновь призвал Россию "вывести свои войска и прекратить всякую поддержку вооруженным группам в Донецкой и Луганской областях Украины".

"Мы призываем к полной реализации Минских соглашений всеми сторонами и поддерживаем Нормандский формат и усилия Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении НАТО.