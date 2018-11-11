Политика

11:13 11.11.2018

МИД Украины: Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир

2 мин читать
МИД Украины: Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир

Министерство иностранных дел Украины выражает категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями Российской Федерации по проведению 11 ноября псевдовыборов на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, сообщила пресс-служба МИД.

"Попытка России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового "голосования" на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины. Одновременно, Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в который раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним", - говорится в заявлении МИД Украины.

В министерстве также отметили, что результаты этих псевдовыборов не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

"Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ", - сказано в заявлении.

В МИД выразили возмущение, что РФ проигнорировала четкую позицию международного сообщества, которое осудило организацию фейковых выборов и призвало к их отмене.

"Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса", - говорится в заявлении.

Кроме того в ведомстве призывают международное сообщество усилить политическое и экономическое давления на Кремль, а также внедрить новые санкции против государства-агрессора и лиц, принимавших непосредственное участие в организации этих бутафорских "выборов".

Теги: #донбасс #выборы #мид
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МИД Украины: Бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир

В МинВОТ призвали жителей оккупированного Донбасса игнорировать фейковые выборы

В МИД Канады осудили действия РФ относительно фейковых выборов на оккупированном Донбассе

Результаты выборов на оккупированном Донбассе никто не признает

Вопрос незаконного проведения выборов на оккупированном Донбассе будет рассмотрен на заседании комитета министров совета Европы

Посольство США призвало жителей оккупированной территории Донбасса не голосовать на бутафорских "выборах"

Россию ждет усиление международных санкций за фейковые выборы на Донбассе - Климкин

ЕС считает "выборы" в ОРДЛО незаконными и не признает их - Могерини

Парубий призывает жителей ОРДЛО не участвовать в голосовании на "выборах" 11 ноября

Политсовет партии "За життя" рекомендует выдвинуть единым кандидатом в президенты от оппозиции Рабиновича

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко призвал жителей Донбасса не голосовать 11 ноября на фейковых выборах

Макрон заявил о взаимопонимании с Трампом по распределению военных расходов НАТО

Трамп раскритиковал предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

У США нет планов скорого размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности

Распространенная в российских СМИ информация о церковных календарях является диверсией, считают в УПЦ-КП

Кононенко: в начале декабря, а может даже раньше, мы проголосуем бюджет

СБУ и Нацполиция предоставят информацию ВСК по нападению на Гандзюк

США следует снизить активность в Южно-Китайском море, так как они противоречат интересам Китая

Бойко надеется, что "Оппоблок" поддержит создание единой платформы с партией Рабиновича

Порошенко посетит Францию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА