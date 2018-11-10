В МИД Канады осудили действия РФ относительно фейковых выборов на оккупированном Донбассе

Министерство иностранных дел Канады заявило, что осуждает действия Российской Федерации относительно псевдовыборов на оккупированном Донбассе, передает "Голос Америки".

"Канада глубоко обеспокоена незаконными выборами, запланированными в Донецком и Луганском регионах Украины 11 ноября. Суверенитет и территориальную целостность Украины необходимо уважать. Мы осуждаем действия России, которые презирают международные нормы и создают угрозу жизням в Восточной Украине. Канада обеспокоена ситуацией на Донбассе в результате агрессии России", - говорится в заявлении МИД Канады относительно выборов, которые должны состояться 11 ноября в ОРДЛО.

Кроме того, в МИД Канады также напомнили о поддержке Украины.

"В 2014 году Канада выделила $750 млн международной помощи Украине, включая средства на развитие, усилия по стабилизации и установлению безопасности и гуманитарную помощь. Канадцы будут в дальнейшем поддерживать народ Украины", - добавили в МИД.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что вопрос незаконного проведения выборов на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей внесен в повестку дня заседания совета министров ЕС по иностранным делам и также будет рассмотрен на заседании комитета министров совета Европы.