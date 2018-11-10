Политика

20:11 10.11.2018

Результаты выборов на оккупированном Донбассе никто не признает

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Президент Украины Петр Порошенко уверен, что результаты фейковых выборов на оккупированном Донбассе никто не признает.

"Мы абсолютно уверены, что эти выборы не будут признаны никем. Они не подпадают под стандарты украинского законодательства. Они проводятся под дулами российских автоматов на оккупированной территории. Они категорически неприемлемы. Вопросы безопасности условия не созданы", - говорится в заявлении П.Порошенко, опубликованном на сайте президента в субботу.

Он отметил, что, несмотря на многочисленные призывы мирового общественности к Российской Федерации об опасности проведения фейковых выборов на территории оккупированного РФ Донбасса, "к сожалению, Россия взяла на себя полную ответственность и подтвердила свое участие в оккупации и приняла непосредственное участие в организации этих фейковых выборов".

Глава украинского государства подчеркнул, что Украина будет принимать все меры для того, чтобы возвратить оккупированные Донбасс и Крым.

Теги: #фейковые #порошенко #украина #выборы
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