Вопрос незаконного проведения выборов на оккупированном Донбассе будет рассмотрен на заседании комитета министров совета Европы

Вопрос незаконного проведения выборов на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей внесен в повестку дня заседания совета министров ЕС по иностранным делам и также будет рассмотрен на заседании комитета министров совета Европы, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы обеспечили, чтобы этот вопрос незаконного проведения так называемых выборов был внесен в повестку дня заседания совета министров ЕС по иностранным делам. На ближайшем заседании комитета министров совета Европы этот вопрос также внесен в повестку дня", - говорится в заявлении президента, обнародованном на сайте главы государства.

В заявлении отмечается, что в понедельник на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене вопрос незаконных выборов на оккупированном Донбассе будет вне очереди внесен в повестку дня.

Президент также сообщил, что Украина начала консультации по данному вопросу с постоянными членами совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

"Хочу подчеркнуть, что в ближайшие часы мы ждем и заседание стран Большой семерки, и реакции наших партнеров по Европейскому Союзу, партнеров из США, Канады и всего мира", - сказал президент.