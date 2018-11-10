Политика

19:24 10.11.2018

Порошенко призвал жителей Донбасса не голосовать 11 ноября на фейковых выборах

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Порошенко призвал жителей Донбасса не голосовать 11 ноября на фейковых выборах

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан Украины, находящихся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областях, не принимать участия в фейковых выборах 11 ноября.

"Не отдавайте свой голос, не принимайте участия в фейковых выборах", - заявил П.Порошенко в субботу в Париже.

Президент отметил, что за так называемыми выборами на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей стоит Российская Федерация.

"Это Российская Федерация в традиционной для себя манере делает лишь для того, чтобы  сначала устранив своих предыдущих марионеток, которые были непосредственно задействованы в убийствах, пытках, в нарушении законодательства, И сегодня Россия делает этот шаг, чтобы избрать уже назначенных ими следующих марионеток", - сказал П.Порошенко.

Теги: #порошенко #украина #ордло #псевдовыборы
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