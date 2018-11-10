Посольство США призвало жителей оккупированной территории Донбасса не голосовать на бутафорских "выборах"

Посольство США в Украине призвало жителей оккупированной территории Донбасса не участвовать в фейковых "выборах" 11 ноября.

"Выгоду от завтрашних бутафорских "выборов" получат только приспешники России на востоке Украины, а не украинский народ. Жители Донбасса должны отбросить этот фарс и отказаться от участия в нем", - говорится в сообщении, обнародованном в субботу в микроблоге посольства в Твиттере.