Политика

16:24 10.11.2018

Россию ждет усиление международных санкций за фейковые выборы на Донбассе - Климкин

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Россию ждет усиление международных санкций за фейковые выборы на Донбассе - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что за организацию 11 ноября фейковых выборов на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей Россию ждет усиление международных санкций.

"Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!" – написал глава МИД на странице в Фейсбуке в субботу.

В видеообращении к этому посту П.Климкин сказал, что организация фейковых выборов - это "преступление против тех, кто страдает на оккупированной территории, преступление против Украины, преступление против международного права, а также преступление, чтобы скрыть все другие преступления, совершенные Россией".

Он уверен, что за такое преступление обязательно последует наказание, "конечно, в виде санкций и в виде того, что любой цивилизованный человек не будет это преступление воспринимать".

П.Климкин также призвал жителей оккупированных территорий не принимать участие в этих "выборах". "У меня призыв ко всем тем, кто страдает на оккупированных территориях, не только как министра иностранных дел, а на самом деле очень простой и человеческий призыв: не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не участвуйте в них, не дайте России легитимизировать эти выборы … и оккупацию Донбасса", - обратился он.

Министр подчеркнул, что голоса местных жителей будут важны "на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом", будут определять судьбу "украинского, а не оккупированного Донбасса".

Теги: #рф #санкции #климкин #мид
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