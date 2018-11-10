Политика

14:29 10.11.2018

Макрон заявил о взаимопонимании с Трампом по распределению военных расходов НАТО

2 мин читать
Макрон заявил о взаимопонимании с Трампом по распределению военных расходов НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что среди вопросов, которые он намерен обсудить с президентом США Дональдом Трампом, будет сотрудничество в области обороны.

"Я разделяю точку зрения президента Трампа о том, что мы должны гораздо лучше распределять между собой (финансовую - ИФ) нагрузку в НАТО. Поэтому я думаю, что мое предложение по европейской обороне полностью согласуется с этим. Потому что "больше Европы" в НАТО означает больше возможностей как раз взять на себя часть этого бремени", - сказал президент Франции в субботу, принимая в Париже своего американского коллегу.

"Я думаю, что это очень важно", - добавил Э.Макрон.

Он также поблагодарил Д.Трампа за его "постоянную солидарность" с французским народом. Э.Макрон упомянул сотрудничество сторон в Сирии, в частности, совместную операцию - налет в апреле на предполагаемый сирийский "объект химического оружия". Он указал на близость подходов США и Франции по Ближнему Востоку и Африке.

"Несправедливо, чтобы сегодня безопасность Европы обеспечивалась исключительно Соединенными Штатами. Мы многое должны делать сами. Вот почему я считаю, что мы должны иметь лучшие европейские (оборонные - ИФ) возможности - больше европейской обороны", - отметил Э.Макрон.

По его мнению, это отвечает тому, чего ожидает от Европы Д.Трамп. Э.Макрон полагает необходимым наращивать инвестиции в оборону и заверил, что Франция работает над увеличением оборонного бюджета.

Со своей стороны, Д.Трамп назвал США и Францию "хорошими друзьями", у которых много общего, и он рад согласию Э.Макрона с необходимостью более справедливого распределения финансового бремени в НАТО.

По его словам, есть взаимопонимание с французским президентом по вопросу о распределении расходов в НАТО.

"Вы знаете мою позицию: мы хотим видеть сильную Европу", - заявил президент США.

Теги: #трамп #макрон #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп раскритиковал предложение Макрона создать европейские вооруженные силы

Трамп заявляет, что встретится с Путиным в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе

Трамп подпишет указ, изменяющий систему предоставления убежища мигрантам в США

Трамп рассказал о большом количестве поздравлений с победой на выборах

Гибридные атаки могут стать большим вызовом для глобальной безопасности – замгенсека НАТО

Трамп предложил изменить политику предоставления убежища в США

Трамп предложил Хизер Нойерт стать постпредом США при ООН

Трамп предупредил приближающихся к американской границе мигрантов о мобилизации военных

Некоторых кандидатов в президенты Украины пугает "полная совместимость" украинской армии со стандартами НАТО – Фриз

Вопрос интеграции Украины в НАТО окончательно нужно решать на всеукраинском референдуме – Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС считает "выборы" в ОРДЛО незаконными и не признает их - Могерини

У США нет планов скорого размещения в Европе ракет средней и меньшей дальности

Распространенная в российских СМИ информация о церковных календарях является диверсией, считают в УПЦ-КП

Кононенко: в начале декабря, а может даже раньше, мы проголосуем бюджет

СБУ и Нацполиция предоставят информацию ВСК по нападению на Гандзюк

США следует снизить активность в Южно-Китайском море, так как они противоречат интересам Китая

Бойко надеется, что "Оппоблок" поддержит создание единой платформы с партией Рабиновича

Парубий призывает жителей ОРДЛО не участвовать в голосовании на "выборах" 11 ноября

Порошенко посетит Францию

МИД Чехии о "выборах" в ОРДЛО: Это грубое вмешательство во внутренние дела Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА