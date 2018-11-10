Политика

13:26 10.11.2018

ЕС считает "выборы" в ОРДЛО незаконными и не признает их - Могерини

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ЕС считает "выборы" в ОРДЛО незаконными и не признает их - Могерини

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини заявила о непризнании Евросоюзом и незаконности "выборов", запланированных в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

"Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в субботу в Брюсселе.

По словам Ф.Могерини, "ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября 2018 года на территориях, контролируемых неправительственными силами так называемых "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики", являются незаконными и не будет признавать их".

"Европейский Союз напоминает, что реализация Минских соглашений всеми сторонами остается ключом к достижению устойчивого политического решения конфликта на востоке Украины, и подчеркивает ответственность Российской Федерации в этом отношении. ЕС приветствует решение Украины продлить закон об особом статусе для восточной части Украины до конца 2019 года", - отмечается в коммюнике.

В документе поясняется, что "ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они нарушают международное право, подрывают обязательства, взятые в соответствии с Минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законы Украины".

Ф.Могерини указала на то, что "Минские соглашения предусматривают исключительно местные выборы, которые должны проводиться в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ при ее наблюдении". Все эти нарушения, по словам главы европейской дипломатии, "делают так называемые "выборы" недействительными".

"Мы рассчитываем, что Российская Федерация будет в полной мере использовать свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения Минских соглашений должны осуществляться полностью и без дальнейших проволочек, начиная с всеобъемлющего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем, чтобы создать необходимые условия для политического перехода к местным выборам, которые они предусматривают", - заявила Ф.Могерини.

Она также отметила поддержку Евросоюзом усилий Франции и Германии в "нормандском формате", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ по содействию реализации Минских соглашений.

Теги: #ес #донбасс #выборы #могерини
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