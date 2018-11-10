Распространенная в российских СМИ информация о церковных календарях является диверсией, считают в УПЦ КП

В УПЦ Киевского патриархата считают, что распространенная в российских СМИ информация о якобы использовании единой Поместной УПЦ нового стиля церковного календаря является диверсией, с целью "посеять споры и недоверие среди православных в Украине", сообщил пресс-секретарь УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря).

"Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих "новостей" как "факт", что единая Поместная УПЦ якобы "будет использовать новый стиль" церковного календаря", – написал он на своей странице в Фейсбук в ночь на субботу.

Пресс-секретарь подчеркнул, что это информационная диверсия, которая "накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине". Вместе с тем он отметил, что идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных убежденных оппонентов.

"В прошлом ряд примеров административного внедрения нового стиля приводила к разделению в церквах, даже к расколам, длящиеся десятилетиями. Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не нарушается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением Томоса. Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований об этом в Томосах, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ в., не устанавливалось", – написал Е.Зоря.

Он подчеркнул, что распространение информации о якобы внедрение в связи с предоставлением Томоса "нового стиля" – "есть лишь информационной провокацией с московским корнями".

Также пресс-секретарь УПЦ КП напомнил, что в прошлом году законом Украины 25 декабря был признан праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям - имеют возможность делать это и сейчас, вопрос Томоса и автокефалии с этим никак не связан.