Политика

23:42 09.11.2018

Кононенко: в начале декабря, а может даже раньше, мы проголосуем бюджет

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Кононенко: в начале декабря, а может даже раньше, мы проголосуем бюджет

Первый заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко выразил уверенность, что Государственный бюджет 2019 года может быть проголосован Верховной Радой в начале декабря или ранее, сообщила пресс-служба партии.

"На сегодняшний день идет абсолютно конструктивный бюджетный процесс и диалог между Кабинетом министров и Верховной Радой, в первую очередь, по линии Кабинет министров - профильный бюджетный комитет. Поэтому проект Государственного бюджета на 2019 может быть окончательно принят в начале декабря", – заявил И.Кононенко во время эфира на телеканале "Рада" в пятницу.

По его словам, когда проект Госбюджета рассматривался в первом чтении, к нему было много предложений народных депутатов, "однако, все учесть невозможно, учитывая доходную часть бюджета".

"Вчера мы проголосовали очень важный закон - изменения в Налоговый кодекс, которые, после принятия во втором чтении и подписания президентом, дадут возможность увеличить доходную часть бюджета. Поэтому я абсолютно оптимистично смотрю на принятие бюджета и думаю, что в начале декабря мы его проголосуем, а возможно и раньше", - считает И.Кононенко.

Он также отметил, что по ключевому для бизнеса президентскому законопроекту №8557 о налоге на выведенный капитал, то по нему есть дискуссия с Международным валютным фондом.

"Это очень важный документ для стимулирования предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест и привлечения инвестиций. Мы от этой идеи не отказались, но, скорее всего, этот закон будет проголосован с отсрочкой введения его в действие. Отсрочка? Это также вопрос дискуссии с Правительством и МВФ. Но это обычная дискуссия. Хочу вам напомнить, что такая же дискуссия, тоже с участием МВФ, была два года назад, когда мы в два раза снижали единый социальный взнос. И в то время парламента и налоговому комитету удалось убедить Фонд", - подытожил нардеп.

Теги: #позиция #бюджет #бпп #украина
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