Политика

22:13 09.11.2018

СБУ и Нацполиция предоставят информацию ВСК по нападению на Гандзюк

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СБУ и Нацполиция предоставят информацию ВСК по нападению на Гандзюк

Народный депутат Украины, глава Временной следственной комиссии Верховной Рады для расследования обстоятельств убийства активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Борислав Береза заявил, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины готовы предоставить информацию в деле Е.Гандзюк.

"Сегодня я могу сказать, что уже есть гарантия со стороны СБУ и Нацполиции, что они дадут информацию. Я надеюсь, что Юрий Луценко изменит свою позицию и не только предоставит информацию, но и поможет в тех вопросах, в которых он будет компетентен", - сказал Б.Береза в эфире телеканала "Интер" в пятницу.

Депутат проинформировал, что уже в четверг, 15 ноября, пройдет очередное заседание ВСК, куда приглашены следователи по делу.

Он также отметил, что уже задержаны исполнители и человек, общавшийся с заказчиком.

"Насколько мне известно, этот человек сейчас находится в СБУ. Только от психологов и следователей СБУ зависит то, насколько быстро им удастся его расколоть", - рассказал Б.Береза.

Теги: #гандзюк #сбу #украина #нацполиция
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