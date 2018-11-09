Политика

21:41 09.11.2018

США следует снизить активность в Южно-Китайском море, так как они противоречат интересам Китая

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США следует снизить активность в Южно-Китайском море, так как они противоречат интересам Китая

Начальник Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что США следует снизить военное присутствие в Южно-Китайском море, так как это "подрывает суверенитет Китая".

"Китайская сторона ясно заявила США, что они должны перестать направлять свои военные корабли и самолеты близко к китайским островам и прекратить действия, которые подрывают суверенитет и интересы Китая в сфере безопасности", - сказал он по итогам второго раунда американо-китайского диалога по вопросам дипломатии и безопасности.

Ян Цзечи отметил, что свобода мореплавания и полетов не должны использоваться США как предлог для наращивания военного присутствия в регионе.

Теги: #кнр #сша #позиция #дипломат
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