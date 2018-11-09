Бойко надеется, что "Оппоблок" поддержит создание единой платформы с партией Рабиновича

Переговоры о присоединении политической партии "Оппозиционный блок" в полном составе к "Оппозиционной платформе - "За жизнь" продолжаются, заявил один из лидеров парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

"Я не могу рассказывать, потому что не завершены переговоры, чтобы не произошло, как говорят, утечки информации... Мы ожидаем, что весь "Оппозиционный блок" также присоединится к нам, так же, как мы ожидаем всех, кто хочет мира и стабильности", - сказал Ю.Бойко в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что "Оппозиционная платформа" выдвинет единого кандидата в президенты Украины, но пока окончательно не определено, кто им будет.

"Сегодня мы сказали, что у нас действительно будет единый кандидат в президенты от оппозиции, но это будет после консультаций, после переговоров и после проведения соответствующих съездов партий", - сказал Ю.Бойко, отвечая на вопрос, является ли лидер партии "За життя" Вадим Рабинович окончательно определенным кандидатом в президенты от "Оппозиционной платформы".

Отвечая на вопрос, готов ли Ю.Бойко поступиться своими президентскими амбициями в пользу другого кандидата, народный депутат сказал: "Если будет принято такое решение, - да".

Ранее народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский заявил, что решение Ю.Бойко и В.Рабиновича о создании совместного политического проекта "Оппозиционная платформа – За життя" является частным решением Ю.Бойко и не имеет отношения к партии "Оппоблок". "У нас, в партии "Оппозиционный блок", ничего не состоялось. Партия не уполномочивала Бойко подписывать никакие документы с Рабиновичем", - сказал В.Новинский в комментарии "Украинской правде" в пятницу.

Как сообщалось, Ю.Бойко и В.Рабинович в пятницу подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя", которая, по словам В.Рабиновича создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. На мероприятии присутствовали народные депутаты от "Оппоблока" Юрий Павленко, Юрий Мирошниченко, Николай Скорик, Юлия Левочкина, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Василий Нимченко.

Ю.Бойко высказал надежду на объединение партий "Оппозиционный блок" и "За життя". В то же время он отметил, что на деятельность фракции в парламенте создание платформы не повлияет.