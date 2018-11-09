Политика

19:03 09.11.2018

Порошенко посетит Францию

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Порошенко посетит Францию

Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит во Францию 10 - 11 ноября, где примет участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства, по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона П.Порошенко поучаствует в "Парижском форуме ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?".

В рамках визита П.Порошенко проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

Теги: #франция #порошенко #визит
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Интерфакс-Украина
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