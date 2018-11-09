МИД Чехии о "выборах" в ОРДЛО: Это грубое вмешательство во внутренние дела Украины

Министерство иностранных дел Чехии расценивает так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, контролируемых негосударственными формированиями, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины, проведение таких "выборов" препятствует реализации Минских соглашений.

"Министерство иностранных дел Чешской Республики считает проведение так называемых "выборов" на территории Украины, контролируемой негосударственными формированиями, грубым вмешательством во внутренние дела Украины и основным нарушением суверенитета Украины", - говорится в заявлении на сайте МИД Чехии в пятницу.

В Министерстве подчеркнули, что в соответствии с международным правом, только украинские власти имеют право организовывать какие-либо выборы на территории Украины. "Никакие законные выборы не могут проводиться на территории, которая де-факто контролируется российскими вооруженными силами. Кроме того, проведение "выборов" препятствует имплементации Минских соглашений, участником которых является Россия", - указано в заявлении.

В МИД заверили, что Чехия продолжит поддерживать усилия Украины по реформированию и дальнейшие шаги страны в направлении ЕС и НАТО.