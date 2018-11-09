Политика

18:49 09.11.2018

Бойко надеется, что "Оппоблок" поддержит создание единой платформы с партией Рабиновича

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Бойко надеется, что "Оппоблок" поддержит создание единой платформы с партией Рабиновича

Переговоры о присоединении политической партии "Оппозиционный блок" в полном составе к "Оппозиционной платформе - "За жизнь" продолжаются, заявил один из лидеров парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко.

"Я не могу рассказывать, потому что не завершены переговоры, чтобы не произошло, как говорят, утечки информации... Мы ожидаем, что весь "Оппозиционный блок" также присоединится к нам, так же, как мы ожидаем всех, кто хочет мира и стабильности", - сказал Ю.Бойко в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".

Теги: #бойко #переговоры #рабинович
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